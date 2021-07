«Olha o telefone!»: como Pinto da Costa serenou os ânimos no FC Porto-Roma desde a bancada

A carregar o vídeo ...

Foi a partir da bancada do Estádio Algarve que Pinto da Costa serenou os ânimos do FC Porto-AS Roma, quando os jogadores das duas equipas se embrulharam em pleno relvado após entrada dura de Pepe sobre Mkhitaryan - que também não foi nada meigo de seguida. Bastou um telefonema do presidente dos dragões para Luís Gonçalves, diretor desportivo da equipa portista que se encontrava no relvado, e, momentos depois, a partida já estava reatada.