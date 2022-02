«Olhem nos meus olhos»: o discurso emocionado de Abel Ferreira após derrota com o Chelsea

A carregar o vídeo ...

O Palmeiras de Abel Ferreira despediu-se de Abu Dhabi e do Mundial de Clubes com uma derrota por 1-2, no prolongamento, frente ao Chelsea. Apesar do resultado, o treinador português não deixou de parabenizar os seus jogadores e o emocionado discurso que fez no balneário já depois do apito final do encontro reflete isso mesmo. [Vídeo: TV Palmeiras]