Oliver Kahn e o regresso ao Bayern: «Espero que o clube continue a ter o mesmo sucesso»

Oliver Kahn, antigo guarda-redes do Bayern Munique e figura do clube, foi oficialmente apresentado, esta terça-feira, como o novo diretor-executivo dos bávaros. Na conferência de imprensa, o ex-internacional alemão afirmou ser "muito especial" voltar ao emblema pelo qual jogou "durante 14 anos" e prometeu querer dar continuidade à "bonita história de sucesso" do clube. [Vídeo: Omnisport]