Onde a coruja dorme: Dani Olmo irrepreensível a bater livres diretos nos treinos da seleção espanhola

Dani Olmo mostrou esta segunda-feira, nos treinos da seleção espanhola, que está de pontaria bem afinada no que diz respeito à hora de atirar à baliza. Em dois livres diretos, o criativo dos alemães do RB Leipzig mostrou-se aos companheiros de equipa como colocar a 'redondinha' bem lá no sítio onde a coruja dorme. Veja os principais momentos do treino da 'La Roja'. [Vídeo: Seleção espanhola de futebol / Twitter]