Onde é que está Ricardo Horta? O Sp. Braga sabe mas não diz...

Ricardo Horta ainda está de férias, depois de ter alinhado pela Seleção Nacional na Liga das Nações. Pelo contrário, os jogadores do Sp. Braga regressaram esta quinta-feira aos treinos e, face a esta situação, a brincadeira reinou entre o grupo. Os bracarenses, através da publicação nas redes sociais, também se juntaram à paródia em relação ao médio que é pretendido pelo Benfica. "Shiiiu, nós sabemos onde está o Ricardo Horta. Vejam só quem não aguentou as saudades e decidiu interromper as férias do capitão", pode ler-se.