Open da Austrália: batalha titânica na final de juniores acaba com derrotado a sair em cadeira de rodas

O norte-americano Bruno Kuzuhara e o checo Jakub Mensik deram este sábado um daqueles espectáculos para mais tarde recordar na final de juniores do Open da Austrália, com uma partida a três sets que durou... 3:45 horas! Os parciais - 7-6(4), 6-7(6) e 7-5 - dizem bem do equilíbrio do encontro e a forma como o checo acabou é uma daquelas imagens que vale mais do que mil palavras. Mensik sentiu uma forte câimbra, ainda resistiu num primeiro momento e manteve-se na luta, antes de perder o encontro e cair 'redondo' no chão. Do outro lado, antes de celebrar, Kuzuhara fez uma pequena corrida para se certificar que o adversário estava bem. No final, Kuzuhara celebrou e Mensik abandonou o court em cadeira de rodas.