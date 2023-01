A carregar o vídeo ...

O Arouca tem sido uma das sensações do futebol português em 2022/23 e o grupo acredita que pode continuar a surpreender na final four da Allianz Cup. Pelo menos é essa a ilação que se pode retirar das declarações de Mujica e Opoku aos meios da Liga, em jeito de antevisão ao duelo com o Sporting, agendado para esta terça-feira, em Leiria.