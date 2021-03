«Orgulhosos do papá»: Georgina celebra feito de Cristiano Ronaldo com vídeo dos filhos

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo tornou-se, frente ao Cagliari, no melhor marcador da história do futebol mundial, feito que Georgina Rodríguez decidiu celebrar com um vídeo em que aparecem o Mateo, Alana e Eva a dançar com a seguinte legenda: "Orgulhosos do papá. Maior goleador da história", pode ler-se na sua mais recente publicação na página oficial do Instagram.