Original e irónico: Evra felicitou assim o campeão Liverpool

Patrice Evra recorreu às redes sociais para felicitar o Liverpool pela conquista da Premier League e com mais um vídeo original. "Gostaria de parabenizar os jogadores do Liverpool, clube, staff e treinador", começou por referir o antigo internacional francês. Mas Evra foi mais longe e deu uma 'bicada' repleta de ironia. "A última vez que vocês ganharam eu tinha 9 anos. Nessa altura eu estava a pedir dinheiro na frente de uma loja para comprar uma sanduíche ou um kebab. Por isso não tenho ciúmes", atirou, beijando depois uma bandeira do Manchester United, nada mais nada menos do que o maior rival do Liverpool em Inglaterra e o clube que Evra representou entre 2006 e 2014. [Vídeo: Instagram]