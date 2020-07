34 jornadas, 74 golos marcados e mais um título de campeão nacional para o currículo do FC Porto. Eis o balanço de uma temporada para recordar para os dragões, com muita emoção e momentos de magia à mistura. E como a temporada 2020/21 está quase aí, nada melhor do que lembrar todos os tentos marcados pelos portistas...