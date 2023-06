Durante toda a época 2022/23 foram marcados apenas 9 golos de livre direto na Liga Bwin. O espanhol Alejandro Grimaldo, ex-jogador do Benfica que rumou ao Bayer Leverkusen a custo zero, foi o melhor marcador neste particular momento do jogo, com dois golos de livre, frente a Chaves (11.ª jornada) e Paços de Ferreira (20.ª jornada). [Vídeo: VSports]