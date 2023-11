«Os anos passam, a memória mantém-se»: Colectivo lembra Reinaldo Teles e Fernando Gomes

A carregar o vídeo ...

Na véspera de se assinalarem três anos do falecimento de Reinaldo Teles e na antevéspera de fazer um ano da morte de Fernando Gomes, o Colectivo, uma das claques do FC Porto, lembrou ambas as figuras históricas do FC Porto, ao erguer uma tarja durante o jogo com o Montalegre, a contar para a Taça de Portugal. "Os anos passam, a memória mantém-se. Eternos tio Reinaldo e Bibota", podia ler-se na dedicatória ao antigo dirigente e ao ex-avançado, à qual se juntaram duas outras tarjas com a cara de ambos.