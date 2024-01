Os áudios do VAR em três lances do polémico Real Madrid-Almería

A carregar o vídeo ...

Foi com muito sofrimento e bastante controvérsia que o Real Madrid superou (3-2) o Almería, mantendo-se a 1 ponto do líder Girona (blancos têm um jogo em atraso). Antes da polémica, a quase tarde de sonho do último classificado. Os andaluzes aproveitaram dois erros da defesa merengue - o primeiro aos 39 segundos - para chegar ao intervalo a vencer por 2-0. A história mudou na 2ª parte, com o juíz Hernández Maeso e o VAR a assumirem o protagonismo: para assinalar o penálti convertido por Bellingham (57’) por mão de Kaiky (Almería pediu falta prévia de Rüdiger); para anular o 3-1 dos andaluzes (61’); e para validar o golo do empate que Vinícius (67’) parece marcar... com o braço. Carvajal operou a virada aos 90’+9.