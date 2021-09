Os bastidores da apresentação do equipamento que o Barcelona vai usar na Champions

O Barcelona apresentou o equipamento que vai ser usado esta temporada na Liga dos Campeões, não só pela equipa masculina, como também pela formação feminina. A camisola é fruto de um processo artístico que envolve jovens talentos de Barcelona, os quais fizeram uma reinterpretação das tradicionais riscas blaugrana - presentes no uniforme principal do clube. O design pretende representar os bairros da cidade. O emblema catalão mostrou os bastidores da sessão fotográfica para promover o novo equipamento, o qual parece já ter convencido os jogadores. [Vídeo: One Football]