Coates e Palhinha 'presentes' no balneário e o abraço entre Varandas e Amorim: os bastidores da vitória do Sporting na Luz

Tal como habitual nos encontros desta temporada, o Sporting partilhou um vídeo no qual mostra os bastidores do dérbi com o Benfica, no qual se pode ver o momento da chegada à Luz, o aquecimento e a forma como o encontro foi vivido pelos jogadores e equipa técnica. Um dos pormenores que chama à atenção é a presença em destaque dos números de Coates, Palhinha e Jovane, três dos ausentes desta partida, no balneário.