Os bastidores da preparação do PSG para o jogo frente ao Club Brugge

A carregar o vídeo ...

O PSG estreou-se na Liga dos Campeões com o pé esquerdo. Os parisienses empataram a um golo na deslocação ao terreno do Club Brugge, numa partida que ficou marcada pela estreia de Nuno Mendes na competição. A equipa da capital gaulesa divulgou, no canal de YouTube, um vídeo com os bastidores da preparação para o jogo, onde o internacional português aparece a ouvir música já dentro do avião. (Vídeo: YouTube PSG)