Como habitual, o Sporting partilhou nas redes sociais um vídeo com os bastidores do mais recente duelo da equipa, no caso diante do Chaves. Do aquecimento, à emoção nas bancadas, passando pelo que se viveu no balneário e no relvado,, num jogo que acabou em vitória leonina com reviravolta, está tudo aqui!