Mbappé destacou-se na vitória do PSG sobre o St. Etienne, em jogo da 26.ª jornada da Ligue 1, ao bisar - com duas assistências de Messi - e ainda fazer o passe decisivo de trivela para o golo de Danilo Pereira. Veja os bastidores e o triunfo dos parisienses. [Vídeo: One Football]