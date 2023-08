A carregar o vídeo ...

Como habitual em todas as semanas de corrida, a CryptoDATA RNF partilhou nas redes sociais um vídeo com os bastidores do Grande Prémio da Áustria, mostrando aquilo que não se viu na transmissão de um fim de semana verdadeiramente para Miguel Oliveira e Raul Fernández esquecerem.