Os bastidores do 6.º lugar de Miguel Oliveira em Misano: «Eu disse-te, tu consegues!»

Como habitual, a equipa Cryptodata RNF partilhou nas redes sociais um vídeo com os bastidores do Grande Prémio de São Marino, uma prova na qual registou o melhor resultado coletivo da temporada, com o 6.º lugar de Miguel Oliveira e o 8.º de Raúl Fernández. Nas imagens divulgadas é possível ver-se a alegria de toda a equipa pelo feito alcançado, mas também uma conversa entre o português e o seu engenheiro, no qual este último lembra a sua crença pela capacidade do piloto.