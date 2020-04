A carregar o vídeo ...

Se tem curiosidade de saber como se processam e se vivem os dias anteriores ao Super Bowl, um dos mais importantes eventos desportivos do Mundo, aproveite a boleia e junte-se a nós numa mini série na qual nada fica por contar. O sétimo de sete episódios está já aqui e mostra-lhe o que é feito no dia do jogo mais esperado do ano. (vídeo: Omnisport)