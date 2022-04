Os calduços a Al Musrati e um Castro que não mente: Sp. Braga ultima receção ao Rangers

A carregar o vídeo ...

O Sp. Braga realizou, na manhã desta quarta-feira, o último treino de preparação do jogo com o Rangers, dos quartos-de-final da Liga Europa, que se realiza amanhã à noite. Carlos Carvalhal contou com 24 jogadores no treino, que teve um momento de festejos com os calduços a Al Musrati a assinalar o seu 26.º aniversário e muito boa disposição, como se percebe quando Castro conta os 19 toques na bola seguidos do seu grupo: "Eu não minto! Eu não minto!" [Texto e vídeo: André Gonçalves]