Os cânticos contra Morata que indignam a imprensa espanhola

Alvaro Morata falhou uma das maiores oportunidades da Espanha diante de Portugal, ao desperdiçar já no período de compensações um golo feito, e acabou por ser vítima tanto de assobios como de um cântico que está a indignar a imprensa espanhola. "Morata, que mau és", ouviu-se nas bancadas do Wanda Metropolitano, num momento que, refira-se, deixou o próprio Luis Enrique visivelmente desagradado... A parte mais incrível de tudo é que Morata, apesar de jogar na Juventus, é um jogador pertencente ao... At. Madrid.