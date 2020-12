Houve mão cheia de golos no último confronto entre FC Porto e Benfica em jogos do campeonato, com os dragões a levarem a melhor (3-2) com os três tentos portistas a surgirem todos na primeira parte. De notar que três dos quatro marcadores (Vinícius apontou um 'bis') já não representam os dois clubes. [Vídeo: VSports]