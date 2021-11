A carregar o vídeo ...

Álvaro Rodríguez. Decore bem este nome. Com 17 anos, o avançado é um dos destaques da equipa de juniores do Real Madrid e este fim de semana, diante do Alcorcón, assinou uma jogada mágica no golo de Borja Alonso, que deixou os comentadores da Real Madrid TV verdadeiramente loucos. Não é para menos!