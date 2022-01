A carregar o vídeo ...

O Reading saiu esta terça-feira com uma derrota pesada () do duelo com o Fulham de Marco Silva, mas tudo poderia ter sido bem diferente se estes dois 'golaços' de Andy Carroll, dignos de prémio Puskás, tivessem contado. Infelizmente para o avançado (e para o Reading) dois lances acabaram por ser invalidados pela equipa de arbitragem por fora-de-jogo.