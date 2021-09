A carregar o vídeo ...

Felicitas Flores tem 8 anos e assinou um contrato de patrocínio com a Nike, que faz dela na mais jovem futebolista a ser 'representada' pela marca norte-americana. A menina argentina conseguiu superar o ídolo Messi e o brasileiro Neymar e as coisas que já é capaz de fazer com a bola nos pés explicam porquê. [Vídeos: Instagram]