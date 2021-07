Os famosos meinhos do Sporting: Neto entre os miúdos e Gonçalo Esteves com os graúdos

A carregar o vídeo ...

O Sporting continuou esta segunda-feira a preparação rumo à nova temporada: e há novidades no treino realizado no resort em Lagos , neste caso com mais um lesionado e três futebolistas que já não trabalham às ordens de Rúben Amorim. A sessão de trabalho, aberta 15 minutos à comunicação social, fica também marcada pela animação entre os futebolistas leoninos, que começaram o treino com os habituais meinhos... [Vídeo Record]