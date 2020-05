A carregar o vídeo ...

O Red Bull de Salzburgo conquistou a Taça da Áustria , sábado frente ao Lustenau, do 2.º escalão, por 5-0. E os festejos já cumpriram com as regras de distanciamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. Assim serão provavelmente os festejos na era pós covid-19.