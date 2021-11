Os festejos de Guardiola e a conversa com Cancelo e Rúben Dias: os bastidores do Man. City-Man. United

O Manchester City revelou esta segunda-feira momentos não capturados pela transmissão televisiva do encontro frente ao Manchester United - que terminou com um triunfo dos citizens por 2-0. Nesta produção é possível observar um curto momento em que Guardiola chamou João Cancelo e Rúben Dias para dar instruções e ainda a reação do técnico catalão no momento em que um outro português, de seu nome Bernardo Silva, fez o 2-0 no marcador. [Vídeo: One Football]