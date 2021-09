A carregar o vídeo ...

A McLaren conquistou este domingo a dobradinha no Grande Prémio em Fórmula 1 de Itália, com Daniel Ricciardo e Lando Norris a terminarem na primeira e segunda posições da corrida. As imagens dos festejos dos pilotos australiano e britânico ao cruzarem a bandeira axadrezada. [Vídeo: F1]