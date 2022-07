A carregar o vídeo ...

O FC Porto realizou este domingo o segundo jogo-treino do estágio no Algarve e venceu o Vilafranquense, da 2.ª Liga, por 2-0. Os golos dos campeões nacionais, no 'The Campus', na Quinta do Lago, foram apontados por Toni Martínez e Mehdi Taremi.