Cristiano Ronaldo representou a Juventus durante três épocas, entre 2018 e 2021, e apontou alguns golos diante do Inter, um dos principais adversários dos bianconeri na corrida ao título italiano. Recorde aqui todos eles a poucos dias de novo duelo entre as duas equipas, marcado para domingo, às 19h45, em jogo da 31.ª jornada da Serie A. [Vídeo: One Football]