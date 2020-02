Os golos do alucinante dérbi de Milão: Inter arrasou o rival na 2.ª parte e operou reviravolta épica

A carregar o vídeo ...

Inter e AC Milan proporcionaram este domingo um verdadeiro recital de emoção e golos em pleno Giuseppe Meazza. O dérbi da cidade de Milão era o encontro mais aguardado da jornada em Itália e não desiludiu os amantes do futebol em todo o mundo. O jogo terminou com 6 golos - algo que já não se via desde 2012 - e o Inter operou uma reviravolta épica na 2ª parte que deixa a equipa de Antonio Conte na liderança do campeonato.