Os golos do jogo que fez estalar a polémica (e que polémica) no futebol austríaco

O Ried garantiu o acesso à 1.ª liga austríaca após uma goleada (9-0) na 30.ª e última jornada do 2.º escalão daquele país, mas o jogo fez estalar a polémica . O Ried terminou no 1º lugar com os mesmos pontos do Klagenfurt (2.º) mas acabou por garantir a subida pela maior diferença de golos. E para isso muito contribuiu este 'vendaval' diante do Floridsdorfer. [Vídeo: Twitter]