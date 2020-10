A carregar o vídeo ...

Vítor Paneira foi convidado a comentar as palavras de Pinto da Costa que, em entrevista à TVI, afirmou que quem votasse em João Noronha Lopes para as eleições à presidência do Benfica era para ter desconto nos hamburgueres, numa referência ao facto do candidato a líder das águias ter exercido cargos de gestão na McDonald's, e o antigo jogador não teve meias palavras.