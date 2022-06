A carregar o vídeo ...

O Rali Safari do Quénia é uma das provas mais duras do calendário, onde o contacto com a natureza é... total. Sébastien Loeb, da Team M-Sport Puma, viveu isso mesmo este sábado, quando durante uma das especiais do dia ficou a escassos metros de atropelar uma zebra que se cruzara no caminho. E, segundos depois... ainda viu uma girafa atravessar a estrada. É... no Quénia é assim!