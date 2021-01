Os jogadores que celebram a cantar Adele: Chorley continua a surpreender na Taça de Inglaterra

A carregar o vídeo ...

É já um ritual nesta edição da Taça de Inglaterra. O Chorley, modesto clube do nordeste de Inglaterra, que pertence ao sexto escalão do futebol inglês, venceu o Derby County, do Championship, por 2-0 e seguiu para a 4ª eliminatória da prova. No final, tal como já tinham feito depois de afastarem Wigan e Peterborough, ambos da League One (terceiro escalão), os jogadores do Chorley festejaram no balneário ao som de Adele. [Vídeo: Twitter Chorley]