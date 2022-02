Os jovens jogadores que surpreenderam Paulinho na chegada ao Sporting: «Não tinha noção...»

A carregar o vídeo ...

Em entrevista à Eleven (que vai ser transmitida na íntegra, no domingo às 19H30), Paulinho assume que ficou surpreendido com alguns jovens jogadores quando chegou ao Sporting. E aponta vários nomes "Não tinha noção da qualidade do Nuno Mendes, nem do [Gonçalo] Inácio, nem do Matheus Nunes. São miúdos que vão fazer grandes carreiras. Depois tens o [Flávio] Nazinho, o [Gonçalo] Esteves, o Dário [Essugo]. São miúdos que têm jogado, têm aparecido e têm sabido esperar pela oportunidade deles".