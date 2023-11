Os 'loucos' 7 segundos finais do Fenerbahçe-Real Madrid: pavilhão em Istambul quase foi abaixo

A carregar o vídeo ...

O Real Madrid sofreu esta quinta-feira a primeira derrota na Euroliga de basquetebol de forma dramática frente ao Fenerbahçe. A 7 (!) segundos do final, os merengues, que venciam por um ponto (98-99) e se preparavam para arrecadar a 11.ª vitória consecutiva na competição, viram os turcos recuperarem a posse de bola em zonas adiantadas e confirmarem a reviravolta (100-99) no marcador em cima do apito final do árbitro. A Ülker Sports Arena, em Istambul, quase foi abaixo com os festejos... [Vídeo: Turkish Airlines EuroLeague]