Houve golos para todos os gostos na 26.ª jornada da Bundesliga, que se disputou este fim de semana. André Silva, que marcou na goleada do Leipzig ao Fürth, está em destaque na lista ao fazer um passe longo que termina no golo de Laimer. Aqui fica o top-5 dos melhores tentos da ronda. [Vídeo: One Football]