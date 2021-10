O percurso de Raphaël Guerreiro no Borussia Dortmund tem sido marcado por golos de todas as formas e feitios. Apesar de desempenhar funções em campo como ala, o esquerdino internacional por Portugal tem a habilidade para subir bem no terreno e fazer a diferença com frequência... e maioritariamente com golaços. Eis os melhores golos de Guerreiro com a camisola aurinegra. [Vídeo: OneFootball]