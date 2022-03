Os melhores jogadores que representaram Real Madrid e PSG: recorda-se de todos?

De Angel Dí Maria a David Beckham, passando ainda por Claude Makélélé e Keylor Navas. Foram vários os jogadores que representaram Real Madrid e PSG ao longo dos anos. Sabia de todos eles? Recorde alguns dos melhores jogadores que vestiram as cores dos dois clubes, no dia em que madrilenos e parisienses se voltam a defrontar, em partida da 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, com pontapé de saída marcado para as 20 horas em Madrid. [Vídeo: One Football]