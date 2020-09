A carregar o vídeo ...

Com chegada ao temível alto do Col de la Loze, a 17.ª etapa do Tour'2020 era uma das mais esperadas e o espectáculo esteve garantido. O colombiano Miguel Ángel López, da Astana, salvou a honra do seu país no dia do abandono de Egan Bernal, isto numa tarde na qual o esloveno Primoz Roglic cimentou a sua liderança.