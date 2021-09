Os melhores momentos da histórica 1.ª etapa da Volta a Portugal feminina

A carregar o vídeo ...

2021 ficará para sempre marcado na história do ciclismo nacional, com a realização da primeira edição da Volta a Portugal feminina. A primeira etapa foi esta quinta-feira, entre Cacilhas e Setúbal, com a vitória a ficar para a britânica Danielle Shrosbree (Team LDN/Brother UK). Fique aqui com o resumo da primeira jornada, que contou com uma partida simbólica em plena capital. (Vídeo: Federação Portuguesa de Ciclismo)