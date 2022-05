Os melhores momentos da Maratona de Praga

A carregar o vídeo ...

O queniano Nobert Kigen e a etíope Bekelech Borecha venceram este fim de semana a edição de 2022 da 'regressada' Maratona de Praga. Com 2:07:54, o queniano ganhou com 36 segundos de avanço para Kelkile Woldaregay e quase um minuto para Yitayal Zerihun. Nas senhoras, Borecha venceu em 2:22:56, superiozando-se de forma claríssima a Purity Changwony (2:25:11) e Sintayehu Hailemichael (2:25:21). Jessica Augusto e Dulce Félix, as duas portugueses de elite presentes à partida, não terminaram.