Neymar regressou há algumas semanas aos relvados, depois de uma lesão no tornozelo o ter afastado das quatro linhas desde o final de novembro último. Ainda assim, em 2021/22 o internacional brasileiro conta já quatro golos e outras tantas assistências nos 18 jogos realizados até ao momento pelo PSG. Veja os melhores momentos do jogador, de 30 anos, esta época em Paris. [Vídeo: One Football]