Phil Foden fez a formação no Manchester City e é desde o meio da época 2017/18 um dos jogadores do plantel da equipa principal. O internacional inglês tem apontado muitos golos desde então e sido uma peça fundamental na equipa de Pep Guardiola. Veja alguns dos melhores momentos de Foden com a camisola dos citizens. [Vídeo: One Football]