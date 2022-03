Atualmente é presidente do Benfica, mas quando era jogador de futebol brilhou em Itália, nomeadamente no Milan. Realizou 192 jogos em cinco épocas nos rossoneri e conquistou um campeonato, uma Taça, uma Supertaça e ainda uma Liga dos Campeões e outra Supertaça Europeia. Veja os melhores momentos de Rui Costa no Milan. [Vídeo: One Football]