Os melhores momentos do Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur BPI 2023

Reportagem do Campeonato Nacional de Clubes Mid-Amateur BPI 2023, que teve lugar no percurso do Axis Ponte de Lima, nos dias 17 e 18 de junho.



No bonito campo de montanha em Ponte de Lima, estiveram presentes 12 clubes, onde pontuaram os melhores jogadores nacionais, tendo o Lisbon Sports Club erguido a taça de campeão.